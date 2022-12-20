Кто из мужчин, выехавших из Украины во время войны, может получить штраф: ответ юриста

Юрист отметил, что нет наказания без закона, предусматривающего его

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину на территории нашей страны продолжает действовать военное положение и общая мобилизация. Согласно закону, в этот период мужчин до 60 лет, кроме некоторых исключений, не выпускают за границу. Однако, существуют и такие категории граждан, которые успели уехать из страны еще до введения запрета.

О том, будут ли штрафовать мужчин , выехавших за границу во время войны, пишет издание РБК, ссылаясь на заявления юриста Романа Голуба. По его словам, законодательство Украины предусматривает применение обратного действия закона об уголовной ответственности во времени только в сторону смягчения для обвиняемого (ст. 5 УК Украины). Отмечается, что это также соотносится с принципом Nulla poena sine lege, который означает, что нет наказания без закона, предусматривающего его.

Соответственно, подчеркивает юрист, наступление административной или уголовной ответственности для тех, кто планирует вернуться из-за границы, может наступить при наличии состава правонарушения или проступка с целью или при пересечении границы.

"К примеру, таким нарушением может быть, если для выезда за границу были поддельные документы, мужчина предоставил заведомо ложные сведения или в целом нарушил правила пересечения границы, предусмотренные законом", — говорится в материале.

Проще говоря, нести какую-либо административную или уголовную ответственность при возвращении в Украину мужчины не будут, в случае, если ничего не нарушали и покинули Украину на законных основаниях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине выезжать за границу разрешили особой категории мужчин.

Также мы сообщали о том, почему некоторым мужчинам могут запретит выезд из Украины.