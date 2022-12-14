Как узнать, можно ли вам выехать из Украины: простые способы

Проверить запрет на выезд можно несколькими способами

С началом полномасштабной войны в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим многим нашим гражданам не разрешен выезд за пределы государства, однако помимо мобилизации существуют и другие причины для отказа в выезде.

Как рассказали в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиций, обычно главными причинами запрета выезда за границу являются: задолженность по уплате алиментов, решение суда о запрете выезда за границу, возбуждении уголовного дела или отбывании наказания, владение особой информацией, являющейся государственной тайной.

Как проверить разрешен ли выезд за границу

О запрете выезда из Украины наши граждане могут узнать онлайн, например по наиболее популярными причинами отказа в пересечении границы:

Реестр должников;

Реестр судебных решений;

Реестр исполнительных производств;

Реестр задолженности по налогам;

Реестр по штрафам за нарушение ПДД.

Кроме того, для проверки можно воспользоваться специальными приложениями, например Опендатабот. Для этого необходимо:

Установите Опендатабот;

Отправьте боту свой налоговый номер (ИНН). Если вы в реестре должников за неуплату алиментов — выезд запрещен;

Отправьте боту свою фамилию, имя, отчество — если вы в розыске или есть судебное дело по выезду, то выезд запрещен.

Также узнать об ограничениях или запрете пересекать границу Украины можно, подав письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

Запрос можно подать лично, сдав его в канцелярию, или отправить письмо по почтовому адресу центра.

Отметим, что в нашей стране существуют несколько категорий граждан, которым имеют право временно ограничить выезд за границу, а именно:

украинцы, знающие государственную тайну (им сообщают о сроке действия ограничения);

украинцы, осужденные за совершение уголовного правонарушения;

украинцы, которые находятся под административным надзором Национальной полиции;

украинцы, к которым применена мера пресечения до окончания уголовного производства;

украинцы, уклоняющиеся от выполнения обязательств, возложенных на них судом.

Конечно, не стоит забывать, что во время военного положения лица, подлежащие призыву на срочную военную службу, также не смогут пересечь границу.

Как известно, во время военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, однако и в этом случае есть и исключения.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно начнет ли в ближайшее время в Украине работать новый механизм для выезда мужчин под залог.

Также мы сообщали о том, как можно обжаловать отказ на выезд за пределы Украины.