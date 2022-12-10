Укр

Выезд из Украины мужчин под залог: стало известно, заработает ли механизм в ближайшее время

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Очевидно рассчитывать на то, что эта система все же будет воплощена правительством применения, пока не стоит Новость обновлена 10 декабря 2022, 14:43
Очевидно рассчитывать на то, что эта система все же будет воплощена правительством применения, пока не стоит

Общество довольно неоднозначно восприняло инициативу правительства, поэтому систему в работу решили пока не запускать

Несмотря на запрет на пересечение государственной границы, который будет действовать в Украине до конца февраля 2023 года, украинским бизнесменам и работникам IT-сферы предоставили новую возможность выезда из страны за деньги. Однако система до сих пор так и не заработала.

Как рассказал народный депутат Федор Вениславский, такая инициатива была воспринята обществом крайне неоднозначно, хотя, по мнению правительства, это мог бы быть достаточно неплохой механизм.

В то же время оставшиеся недовольными вероятностью внедрения такого решения отмечали, что лица или компании, имеющие достаточные финансовые ресурсы, смогут обеспечить для своих работников получение разрешения на выезд за границу, а те предприятия, которые таких ресурсов не имеют — нет.

"Позиция на сегодняшний день неизменна на законодательном уровне. Есть легитимные обстоятельства, которые позволяют выезжать за пределы Украины", — пояснил Вениславский.

Нардеп также добавил, что подтвердить то, что уже в ближайшее время парламент все же примет возможность предоставления разрешений на выезд из Украины под залог, он, к сожалению, не может.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из мужчин можно выехать из Украины во время действия военного положения и какие условия пересечения государственной границы действуют в стране.

Также напомним, планируется ли введение наказаний для украинцев, которые выехали за границу еще до полномасштабного вторжения России.

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#Украина #Война #Запрет #Залог #За кордон