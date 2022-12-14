Як дізнатися, чи можна вам виїхати з України: прості способи

Перевірити заборону на виїзд можна кількома способами

З початком повномасштабної війни в Україні продовжує діяти військовий стан та загальна мобілізація. У зв’язку з цим багатьом нашим громадянам не дозволено виїзд за межі держави, проте, крім мобілізації, існують інші причини для відмови у виїзді.

Як розповіли у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстицій, зазвичай головними причинами заборони виїзду за кордон є: заборгованість зі сплати аліментів, рішення суду про заборону виїзду за кордон, порушення кримінальної справи або відбування покарання, володіння особливою інформацією, яка є державною таємницею.

Як перевірити чи дозволено виїзд за кордон

Про заборону виїзду з України наші громадяни можуть дізнатися онлайн, наприклад, з найбільш популярних причин відмови у перетині кордону:

Реєстр боржників;

Реєстр судових рішень;

Реєстр виконавчих проваджень;

Реєстр заборгованості з податків;

Реєстр зі штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Крім того, для перевірки можна скористатися спеціальними програмами, наприклад Опендатабот. Для цього необхідно:

Встановіть Опендатабот;

Надішліть боту свій податковий номер (ІПН). Якщо у реєстрі боржників за несплату аліментів — виїзд заборонено;

Надішліть боту своє прізвище, ім’я, по батькові — якщо ви в розшуку чи є судова справа щодо виїзду, то виїзд заборонено.

Також дізнатися про обмеження чи заборону перетинати кордон України можна, подавши письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Запит можна подати особисто, здавши його до канцелярії, або надіслати листа на поштову адресу центру.

Зазначимо, що в нашій країні існує кілька категорій громадян, яким мають право тимчасово обмежити виїзд за кордон, а саме:

українці, які знають державну таємницю (їм повідомляють про термін дії обмеження);

українці, засуджені за скоєння кримінального правопорушення;

українці, які перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;

українці, до яких застосовано запобіжний захід до закінчення кримінального провадження;

українці, які ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судом.

Звичайно, не варто забувати, що під час воєнного стану особи, які підлягають призову на строкову військову службу, також не зможуть перетнути кордон.

Як відомо, під час воєнного стану виїзд з України заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років, однак і в цьому випадку є винятки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, чи почне найближчим часом в Україні працювати новий механізм для виїзду чоловіків під заставу.

Також ми повідомляли, як можна оскаржити відмову на виїзд за межі України.