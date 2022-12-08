Выехать из Украины во время военного положения: как обжаловать отказ на пересечение границы

Обжаловать решение о запрете можно двумя способами

В условиях военного положения и общей мобилизации, объявленных президентом Владимиром Зеленским из-за вооруженной агрессии россии, выезд на пределы Украины военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет запрещен. В то же время есть некоторые категории-исключения, которые могут покинуть страну во время войны, но и те сталкиваются с определенными проблемами на границе.

Как рассказал юрист Роман Голубь, бывают случаи, когда некоторых граждан не выпускают в другие страны на пунктах пропуска. В Государственной пограничной службе аргументируют свое решение тем, что довольно часто мужчины пытаются уехать из страны с поддельными документами или информируют представителей ведомства о несуществующей причине пересечения госграницы.

Специалист отмечает, что обжаловать решение Госпогранслужбы, отказавшей в выезде можно двумя способами.

Подача жалобы

В рамках Закона Украины об обращениях граждан, каждый в административном порядке имеет право подать жалобу в высший орган Госпогранслужбы. Сделать это можно в течение месяца с момента выдачи ведомством отказа на выезд.

Жалоба подается в письменной форме. В документе необходимо указать все анкетные данные, способы связи с вами, а также пункт пропуска, где был получен отказ. Также следует отметить основания и последствия нарушения ваших прав. Кроме того, не лишними будут и приложения, которые подтвердят право на пересечение госграницы. Рассматривать жалобу должны не более 45 календарных дней.

Обжалование через суд

Обжаловать решение Госпогранслужбы можно в рамках административного судопроизводства путем подачи иска.

"Иск подается на решение, действия или бездействие субъекта властных полномочий в порядке, определенном ст. 160 КАС Украины. Иск подлежит рассмотрению по административному суду по местонахождению истца или ответчика", — пояснил специалист.

По его словам, к жалобе обязательно нужно добавить доказательства, которые подтвердят право выезда из Украины на момент действия военного положения, а также копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение украинской границы. Также требуется квитанция по уплате судебного сбора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство преследует цель создать перечень профессий, которым позволят выезжать за пределы Украины на момент действия военного положения.