Хто з чоловіків, які виїхали з України під час війни, може отримати штраф: відповідь юриста

Юрист зазначив, що немає покарання без закону, який передбачає його

У зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну на території нашої країни продовжує діяти військовий стан та загальна мобілізація. Згідно із законом, у цей період чоловіків до 60 років, окрім деяких винятків, не випускають за кордон. Проте існують і такі категорії громадян, які встигли виїхати з країни ще до заборони.

Про те, чи штрафуватимуть чоловіків , які виїхали за кордон під час війни, пише видання РБК, посилаючись на заяви юриста Романа Голуба. За його словами, законодавство України передбачає застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі лише у бік пом’якшення для обвинуваченого (ст. 5 КК України). Зазначається, що це також співвідноситься з принципом Nulla poena sine lege, який означає, що немає покарання без закону, що його передбачає.

Відповідно, наголошує юрист, настання адміністративної чи кримінальної відповідальності для тих, хто планує повернутися з-за кордону, може настати за наявності складу правопорушення чи провини з метою або при перетині кордону.

"Наприклад, таким порушенням може бути, якщо для виїзду за кордон були підроблені документи, чоловік надав свідомо неправдиві відомості або загалом порушив правила перетину кордону, передбачені законом", — йдеться у матеріалі.

Простіше кажучи, нести якусь адміністративну чи кримінальну відповідальність при поверненні в Україну чоловіки не будуть, якщо нічого не порушували і залишили Україну на законних підставах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні виїжджати за кордон дозволили особливу категорію чоловіків.

Також ми повідомляли, чому деяким чоловікам можуть заборонити виїзд з України.