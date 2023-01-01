Для части военнообязанных изменили правила выезда за границу: кого это коснется

Один из документов больше не позволит выехать за границу мужчинам

Военнообязанные украинцы с инвалидностью больше не смогут выехать за границу имея на руках справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, 28 октября 2022 года эта справка была исключена из перечня документов, позволяющих выехать в другую страну, так как она создавала коррупционные риски.

Соответствующая справка содержит информацию о группе и причине инвалидности, сроках ее установления и другой информации, важной для предприятий, учреждений и организаций. Однако, как объясняют в Минздраве, там нет информации о том, кто выдал эту справку, что создает риски ее подделки.

Именно поэтому справки МСЭК были убраны из перечня документов, которые позволяют украинцам выезжать за границу во время военного положения.

"Широкомасштабная агрессия российской федерации против Украины и мобилизация украинских мужчин, к сожалению, спровоцировала возникновение у некоторых лиц желания "подзаработать" на запрете выезда за границу", — рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Таким образом, чтобы выехать за границу лицу с инвалидностью необходимо иметь при себе один из следующих документов:

удостоверение, подтверждающее наличие соответствующего статуса;

пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина назначения инвалидности;

справки для получения льгот лицами, которые не имеют права на пенсию по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Как сообщалось ранее, в Украине собираются упорядочить порядок бронирования работников, что позволит части военнообязанных выезжать за границу при наличии необходимых документов.