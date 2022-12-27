Часть военнообязанных мужчин смогут выехать за границу: кого это коснется

Новые нормы призваны помочь бизнесу

Ряду военнообязанных мужчин, которые имеют броню от мобилизации, могут вскоре разрешить выезжать за границу на краткие промежутки времени.

Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes, ранее ожидалось, что в сервисе "Дия" будет функция "еКомандировка", однако теперь она потеряет свой смысл, поскольку пересечь границу можно будет при наличии необходимых документов.

По ее словам, Минэкономики отправило на рассмотрение документ, которым планируется урегулировать порядок бронирования военнообязанных.

Свириденко отметила, что целью документа является помощь бизнесу и он не ставит перед собой цель позволить выезжать всем.

"Наша задача – помочь бизнесу, который работает, выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.п.", — сказала она.

Министр не стала вдаваться в детали о том, как будут работать новые правила, однако подчеркнула, что итоговое решение, как и прежде будет принимать Минобороны и Генштаб.

Напомним, в начале ноября Верховная рада приняла в целом законопроект о бронировании военнообязанных с целью обеспечения более прозрачной процедуры выдачи отсрочек от мобилизации.