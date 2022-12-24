В Украине могут мобилизовать забронированных работников: названы условия
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Когда могут призвать в ВСУ работника с "броней"
В Украине изменились правила выдачи отсрочек от мобилизации. В частности появились нюансы, которые позволяют призвать в ряды ВСУ забронированного сотрудника.
Как говорится в материале 24 канала, опция бронирования работников доступна далеко не всем предприятиям, а только тем, которые имеют большое значение для государства и армии.
В частности это касается:
- органов государственной власти, местного самоуправления и их подразделений, если это необходимо для поддержания их функционирования;
- предприятий, учреждений и организаций, перед которыми поставлена мобилизационная задача, в случае если бронирование позволит выполнить эту задачу;
- предприятий, учреждений и организаций, которые производят товары на нужды армии или оказывают ей услуги;
- критически важных для функционирования украинской экономики предприятий, учреждений и организаций.
Однако в некоторых случаях в ряды ВСУ могут призвать даже забронированных работников, это касается случаев, когда:
- у отсрочки закончился срок действия;
- предприятие завершило выполнение задачи по удовлетворению потребностей ВСУ или гражданского населения, или если она была отменена;
- госорган или предприятие было ликвидировано;
- сотрудника уволили.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военнообязанных не подлежит призыву в ряды ВСУ во время военного положения.