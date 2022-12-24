В Украине могут мобилизовать забронированных работников: названы условия

Когда могут призвать в ВСУ работника с "броней"

В Украине изменились правила выдачи отсрочек от мобилизации. В частности появились нюансы, которые позволяют призвать в ряды ВСУ забронированного сотрудника.

Как говорится в материале 24 канала, опция бронирования работников доступна далеко не всем предприятиям, а только тем, которые имеют большое значение для государства и армии.

В частности это касается:

органов государственной власти, местного самоуправления и их подразделений, если это необходимо для поддержания их функционирования;

предприятий, учреждений и организаций, перед которыми поставлена мобилизационная задача, в случае если бронирование позволит выполнить эту задачу;

предприятий, учреждений и организаций, которые производят товары на нужды армии или оказывают ей услуги;

критически важных для функционирования украинской экономики предприятий, учреждений и организаций.

Однако в некоторых случаях в ряды ВСУ могут призвать даже забронированных работников, это касается случаев, когда:

у отсрочки закончился срок действия;

предприятие завершило выполнение задачи по удовлетворению потребностей ВСУ или гражданского населения, или если она была отменена;

госорган или предприятие было ликвидировано;

сотрудника уволили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военнообязанных не подлежит призыву в ряды ВСУ во время военного положения.