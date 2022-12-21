Правила изменились: сколько мужчины могут находиться за пределами Украины

Сроки пребывания за границей были увеличены

В Украине продлены сроки военного положения и всеобщей мобилизации, во время которой лишь некоторые категории мужчин могут выезжать за пределы страны. Также за последнее время произошли изменения в законодательстве, регулирующем сроки пребывания граждан за границей.

Как пишет "24 канал", в Кабинете министров Украины внесли изменения в закон о правилах пересечения госграницы. Теперь срок крайнего пребывания мужчин за пределами страны увеличен.

Сколько времени мужчины могут находиться за границей

Согласно постановлению Кабмина сроки пребывания украинских мужчин за границей были увеличены с 45 суток до 60. Отметим, что речь идет именно о выезде водителей. Дело в том, что во время военного положения пропуском через границу лиц, имеющих лицензию на международные перевозки, могут только работники Госпогранслужбы. Они проверяют водителя в специальной информационной системе от Укртрансбезопасности.

В настоящее время данная категория мужчин не может постоянно находиться в другой стране более 60 суток.

Что будет, если водитель нарушит правило

Если мужчина нарушит данное ограничение, то ему могут приостановить доступ к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.

Напомним, что во время действий военного положения и всеобщей мобилизации гражданам возрастом от 18 до 60 запрещен выезд за границу, однако при этом существуют исключения.

Ранее мы писали о том, какие документы нужно подготовить мужчинам, чтобы выехать из Украины.

Также мы сообщали о том, что список лиц, которые могут покидать Украину был расширен.