Правила змінилися: скільки чоловіки можуть перебувати за межами України

Терміни перебування за кордоном були збільшені

В Україні продовжено терміни військового стану та загальної мобілізації, під час якої лише деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за межі країни. Також останнім часом відбулися зміни у законодавстві, яке регулює терміни перебування громадян за кордоном.

Як пише "24 канал", у Кабінеті міністрів України внесли зміни до закону про правила перетину держкордону. Наразі термін крайнього перебування чоловіків за межами країни збільшений.

Скільки часу чоловіки можуть перебувати за кордоном

Згідно з постановою Кабміну, терміни перебування українських чоловіків за кордоном були збільшені з 45 діб до 60. Зазначимо, що йдеться саме про виїзд водіїв. Справа в тому, що під час військового стану пропускати через кордон осіб, які мають ліцензію на міжнародні перевезення, можуть лише працівники Держприкордонслужби. Вони перевіряють водія у спеціальній інформаційній системі від Укртрансбезпеки.

В даний час ця категорія чоловіків не може постійно перебувати в іншій країні більше 60 діб.

Що буде, якщо водій порушить правило

Якщо чоловік порушить це обмеження, то йому можуть призупинити доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці.

Нагадаємо, що під час дій військового стану та загальної мобілізації громадянам віком від 18 до 60 заборонено виїзд за кордон, проте при цьому існують винятки.

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