Точно не призовут: названы 15 категорий граждан, освобожденных от мобилизации

Если вашего мужа мобилизовали, то вас в армию не призовут

В середине ноября ВР продлила действие военного положения и мобилизации в Украине. Однако, согласно законодательству страны, определенные категории мужчин и женщин не подлежат призыву во время всеобщей мобилизации.

Об этом сообщается в Законе о мобилизации и Законе о военной службе, сообщает НВ.

Военное положение в Украине продлили до 19 февраля 2023 года, однако 15 категорий украинцев освобождены от призыва. Эти категории можно разделить на четыре группы:

те, кто не подлежит призыву во время войны;

по состоянию здоровья;

чьи родственники погибли или мобилизованы;

кто временно не подлежит призыву.

Итак, в первую группу тех, кто не может быть мобилизован во время войны,принадлежат:

работники критической инфраструктуры и частных компаний, которые забронированны на период военного положения в том случае, если они подали заявления о бронировании в соответствии с процедурой и условиями, установленными Кабмином;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, НГУ, Госпогранслужбы Украины, Нацполиции Украины, налоговой милиции, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины и других военнообязанных или отдельных категорий граждан в предусмотренных законом случаях;

студенты, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники вузов и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают за основным местом работы не менее чем на 0,75 ставки;

Ко второй группе лиц с инвалидностью относятся:

лица с инвалидностью I-III степеней или непригодные к военной службе с исключением из учета по решению ВЛК;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

родитель-одиночка, мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, указанные в статье 23 Закона о мобилизации;

женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

К третьей группе относятся лица, чьи родственники погибли или уже мобилизованы, а именно:

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, и женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, указанные в ст. 23 Закона о мобилизации;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе (срочная или контрактная) служба (служба по мобилизации лиц рядового, сержантского и офицерского состава);

К четвертой группе относятся украинцы, временно не подлежащие призыву, а именно:

Не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу военном оперативном резерве первой очереди). Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

Лица, получившие отсрочку по решению ВЛК по состоянию здоровья сроком максимум на 6 месяцев. После этого ВЛК решает вопрос о снятии таких лиц с учета или призывов.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчины смогут уехать за пределы Украины во время войны. Позволят сделать это только определенным категориям.