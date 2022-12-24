В Україні можуть мобілізувати заброньованих працівників: названо умови
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Коли можуть призвати до ЗСУ працівника з "бронею"
В Україні змінилися правила видачі відстрочок від мобілізації. Зокрема, з’явилися нюанси, які дозволяють закликати до лав ЗСУ заброньованого співробітника.
Як йдеться у матеріалі 24 каналу, опція бронювання працівників доступна далеко не всім підприємствам, а лише тим, які мають велике значення для держави та армії.
Зокрема це стосується:
- органів державної влади, місцевого самоврядування та їх підрозділів, якщо це необхідно для підтримки їхнього функціонування;
- підприємств, установ та організацій, перед якими поставлено мобілізаційне завдання, якщо бронювання дозволить виконати це завдання;
- підприємств, установ та організацій, що виробляють товари на потреби армії або надають їй послуги;
- критично важливих для функціонування української економіки підприємств, установ та організацій.
Однак у деяких випадках до лав ЗСУ можуть призвати навіть заброньованих працівників, це стосується випадків, коли:
- у відстрочки закінчився термін дії;
- підприємство завершило виконання завдання із задоволення потреб ЗСУ чи цивільного населення, або якщо воно було скасовано;
- держорган чи підприємство було ліквідовано;
- співробітника звільнили.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військовозобов’язаних не підлягає заклику до лав ЗСУ під час воєнного стану.