В Україні можуть мобілізувати заброньованих працівників: названо умови

Коли можуть призвати до ЗСУ працівника з "бронею"

В Україні змінилися правила видачі відстрочок від мобілізації. Зокрема, з’явилися нюанси, які дозволяють закликати до лав ЗСУ заброньованого співробітника.

Як йдеться у матеріалі 24 каналу, опція бронювання працівників доступна далеко не всім підприємствам, а лише тим, які мають велике значення для держави та армії.

Зокрема це стосується:

органів державної влади, місцевого самоврядування та їх підрозділів, якщо це необхідно для підтримки їхнього функціонування;

підприємств, установ та організацій, перед якими поставлено мобілізаційне завдання, якщо бронювання дозволить виконати це завдання;

підприємств, установ та організацій, що виробляють товари на потреби армії або надають їй послуги;

критично важливих для функціонування української економіки підприємств, установ та організацій.

Однак у деяких випадках до лав ЗСУ можуть призвати навіть заброньованих працівників, це стосується випадків, коли:

у відстрочки закінчився термін дії;

підприємство завершило виконання завдання із задоволення потреб ЗСУ чи цивільного населення, або якщо воно було скасовано;

держорган чи підприємство було ліквідовано;

співробітника звільнили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військовозобов’язаних не підлягає заклику до лав ЗСУ під час воєнного стану.