Мобилизация в Украине продолжается: какую категорию мужчин не призовут

Некоторых мужчин могут мобилизовать только по их согласию

В Украине был продлен срок военного положения и мобилизации до февраля 2023 года. В связи с этим мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку на военную службу. Однако есть категории граждан, которые не подлежат призыву.

Адвокат Богдан Пересада рассказал, что некоторых украинцев могут мобилизовать только по их согласию и исключительно по месту проживания. Речь идет о военнообязанных, которые:

имеют жену с инвалидностью;

имеют одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Для того чтобы мужчину в таком случае не призвали, ему необходимо написать в военкомат заявление о том, что он не подлежит мобилизации и указать причину. Адвокат отмечает, что к заявлению необходимо добавить документы, подтверждающее инвалидность родственника.

Какие понадобятся документы:

Документы, подтверждающие инвалидность родственника (справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме № 157-1/о, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение по инвалидности, удостоверение, подтверждающее назначение социального пособия по инвалидности, справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальное пособие);

Копии паспортов военнообязанного и родственника с инвалидностью (1-2 страницы)

Свидетельство о браке (в случае, если мужчина имеет супругу с инвалидностью)

Документы, подтверждающее родственные связи (при смене фамилии/имени необходимы соответствующие документы), чтобы все имена и фамилии совпадали.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал о том, могут ли призвать в армию людей с инвалидностью или "белыми билетами".