Мобілізація в Україні продовжується: яку категорію чоловіків не призовуть

Деяких чоловіків можуть мобілізувати лише за їхньою згодою

В Україні було продовжено термін воєнного стану та мобілізації до лютого 2023 року. У зв’язку з цим чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку на військову службу. Однак, є категорії громадян, які не підлягають заклику.

Адвокат Богдан Пересада розповів, що деяких українців можуть мобілізувати лише за їхньою згодою та виключно за місцем проживання. Йдеться про військовозобов’язаних, які:

мають жінку з інвалідністю;

мають одного з батьків або батьків дружини (чоловіка) з осіб з інвалідністю І чи II групи.

Для того, щоб чоловіка в такому разі не призвали, йому необхідно написати у військкомат заяву про те, що він не підлягає мобілізації та вказати причину. Адвокат зазначає, що до заяви необхідно додати документи, які б підтверджували інвалідність родича.

Які знадобляться документи:

Документи, що підтверджують інвалідність родича (довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, підтвердження надання довідки, інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу);

Копії паспортів військовозобов’язаного та родича з інвалідністю (1-2 сторінки);

Свідоцтво про шлюб (якщо чоловік має дружину з інвалідністю);

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (при зміні прізвища/імені необхідні відповідні документи), щоб усі імена та прізвища збігалися.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи можуть призвати до армії людей з інвалідністю чи "білими квитками".