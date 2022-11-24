Мобілізація в Україні продовжується: яку категорію чоловіків не призовуть
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Деяких чоловіків можуть мобілізувати лише за їхньою згодою
В Україні було продовжено термін воєнного стану та мобілізації до лютого 2023 року. У зв’язку з цим чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку на військову службу. Однак, є категорії громадян, які не підлягають заклику.
Адвокат Богдан Пересада розповів, що деяких українців можуть мобілізувати лише за їхньою згодою та виключно за місцем проживання. Йдеться про військовозобов’язаних, які:
- мають жінку з інвалідністю;
- мають одного з батьків або батьків дружини (чоловіка) з осіб з інвалідністю І чи II групи.
Для того, щоб чоловіка в такому разі не призвали, йому необхідно написати у військкомат заяву про те, що він не підлягає мобілізації та вказати причину. Адвокат зазначає, що до заяви необхідно додати документи, які б підтверджували інвалідність родича.
Які знадобляться документи:
- Документи, що підтверджують інвалідність родича (довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, підтвердження надання довідки, інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу);
- Копії паспортів військовозобов’язаного та родича з інвалідністю (1-2 сторінки);
- Свідоцтво про шлюб (якщо чоловік має дружину з інвалідністю);
- Документи, що підтверджують родинні зв’язки (при зміні прізвища/імені необхідні відповідні документи), щоб усі імена та прізвища збігалися.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи можуть призвати до армії людей з інвалідністю чи "білими квитками".