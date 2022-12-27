Частина військовозобов’язаних чоловіків зможуть виїхати за кордон: кого це стосується

Нові норми покликані допомогти бізнесу

Ряду військовозобов’язаних чоловіків, які мають броню від мобілізації, можуть невдовзі дозволити виїжджати за кордон на короткі проміжки часу.

Як розповіла міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв’ю Forbes, раніше очікувалося, що в сервісі "Дія" буде функція "єВідрядження", проте тепер вона втратить свій сенс, оскільки перетнути кордон можна буде за наявності необхідних документів.

За її словами, Мінекономіки надіслало на розгляд документ, яким планується врегулювати норми та порядок бронювання військовозобов’язаних.

Свириденко зазначила, що метою документа є допомога бізнесу і він не ставить собі за мету дозволити виїжджати всім.

"Наше завдання – допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо", — сказала вона.

Міністр не стала вдаватися в деталі про те, як працюватимуть нові правила, проте наголосила, що підсумкове рішення, як і раніше, прийматиме Міноборони та Генштаб.

Нагадаємо, на початку листопада Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт про бронювання військовозобов’язаних з метою забезпечення більш прозорої процедури видачі відстрочок від мобілізації.