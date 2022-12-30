Выезд из Украины: какие документы понадобятся на границе в 2023 году

Для разных ситуаций необходим свой набор документов

С началом полномасштабного российского вторжения в Украине продолжает действовать военное положение и общая мобилизация. В связи с этим военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы нашей страны, однако существует ряд исключений.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко в комментарии изданию "Факты" рассказала, какие документы понадобятся на границе в 2023 году гражданам, которым разрешено выезжать из Украины. По её словам, все зависит от категории самого военнообязанного.

Если он является лицом с инвалидностью, то должно быть удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи. Если военнообязанный выступает в роли сопровождающего, опекуна или попечителя, тогда пакет документов будет другим.

Поскольку существуют разные ситуации Грищенко назвала общие документы, которые могут понадобиться на границе. Это, в частности, но не исключительно:

документы, которые подтверждают родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и тому подобное);

документы, которые подтверждают инвалидность, совместное проживание;

справки о получении государственной помощи на ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями и др;

документы о получении компенсации на уход;

выводы врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном постороннем уходе;

акт установления факта осуществления ухода (это новый документ для пересечения границы, раньше такого не было. Для него есть отдельная процедура получения).

Эксперт отмечает, что для каждого случая предусмотрен индивидуальный пакет документов, которые обязательно должны подтвердить принадлежность мужчины к определенной категории. К примеру, в материале сообщается, что студентам для пересечения границы понадобится разрешение из военкомата, справка об отсрочке от военной службы, соответствующие документы иностранного вуза и тому подобное.

Напомним, ранее мы писали о том, что одной из категорий граждан вскоре могут разрешить выезд за границу.

Также мы сообщали о том, как выехать из Украины детям до 16 лет и подросткам.