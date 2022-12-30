Виїзд з України: які документи знадобляться на кордоні у 2023 році

Для різних ситуацій потрібний свій набір документів

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні продовжує діяти військовий стан та загальна мобілізація. У зв’язку з цим військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі нашої країни, проте існує низка винятків.

Адвокат та юрист Ario Law Firm Надія Грищенко у коментарі виданню "Факти" розповіла, які документи знадобляться на кордоні у 2023 році громадянам, яким дозволено виїжджати з України. За її словами, все залежить від категорії самого військовозобов’язаного.

Якщо вона є особою з інвалідністю, то має бути посвідчення, що підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Якщо військовозобов’язаний виступає у ролі супроводжуючого, опікуна чи піклувальника, тоді пакет документів буде іншим.

Оскільки існують різні ситуації, Грищенко назвала спільні документи, які можуть знадобитися на кордоні. Це, зокрема, але не винятково:

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо);

документи, що підтверджують інвалідність, спільне проживання;

довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання та ін;

документи щодо отримання компенсації на догляд;

висновки лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо потреби у постійному сторонньому догляді;

акт встановлення факту здійснення догляду (це новий документ для перетину кордону раніше такого не було. Для нього є окрема процедура отримання).

Експерт зазначає, що для кожного випадку передбачено індивідуальний пакет документів, які обов’язково мають підтвердити приналежність чоловіка до певної категорії. Наприклад, у матеріалі повідомляється, що студентам для перетину кордону знадобиться дозвіл із військкомату, довідка про відстрочку від військової служби, відповідні документи іноземного вишу тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що однією із категорій громадян незабаром можуть дозволити виїзд за кордон.

Також ми повідомляли про те, як виїхати з України дітям до 16 років та підліткам.