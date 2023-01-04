Новый порядок выезда мужчин из Украины: что нужно знать тем, кто собирается за границу

Новый порядок Кабмин урегулировал постановлением

В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине призывники, военнообязанные и резервисты, которые выезжают за границу сроком до 3 месяцев, с военного учета не снимаются.

Так, Кабмин принял постановление №1487, согласно которому был утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Таким образом теперь зарубежные дипломатические учреждения Украины будут проводить с резервистами следующую работу:

Информировать граждан, находящихся на временном консульском учете и достигших призывного возраста и не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.

Способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.

Сообщать в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Будут вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Данным постановлением предусматривается, что снятие резервистов, военнообязанных и призывников, которые выезжают за границу на срок более трех месяцев, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки с документами, подтверждающими выезд за границу.

Отмечается, что призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с военного учета не снимаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право мужчины, снятые с военного учета, на выезд за границу Украины.