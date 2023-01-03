Выезд за границу: названа категория мужчин, которая может уехать из Украины
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Мужчинам для выезда необходимо подготовить ряд документов
В связи с военным положением и общей мобилизацией выезд из страны для мужчин призывного возраста запрещен. В то же время есть некоторые граждане относятся к категориям-исключениям и могут уехать за границу. Это касается и лиц с инвалидностью.
Так, частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены категории граждан, которым разрешается выезд за пределы Украины. В свою очередь, абзацем третьим ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определена такая категория, как признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что для мужчин с инвалидностью нет ограничений по количеству пересечений государственной границы. Однако для выезда из страны им необходимо иметь при себе следующие документы:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.
- или справку для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или соцпомощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Надежда Грищенко рассказала, какие документы понадобятся мужчинам для выезда из Украины в 2023 году.