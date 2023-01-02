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Выезд за границу в 2023 году: кто из мужчин может покидать страну

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Выезд мужчин за границу
Выезд мужчин за границу. Фото DPSUkraine

Каким категориям мужчин разрешен выезд из Украины

В условиях военного положения и общей мобилизации выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Однако некоторые категории всё же имеют на это право. "Телеграф" расскажет, кого это касается и что понадобится для выезда в другую страну.

Для пересечения границы Украины мужчинам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие, что они принадлежат к той или иной категории, выезд для которой является открытым. Согласно законодательству, выехать также могут и представители определенных профессий, передает "РБК-Украина".

Кому разрешен выезд за границу:

  • мужчинам до 18 и от 60 лет;
  • гражданам, снятым с воинского учета по решение ВВК (непригодность к военной службе);
  • мужчинам, которые проживают на территории другого государства (при наличии соответствующих отметок в паспорте)
  • лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;
  • мужчинам с инвалидностью (независимо от группы). Для этого необходимо иметь соответствующие документы. Стоит учесть, что правку от МСЭК правительство отменило.

Военнослужащим:

  • мужчины могут покидать страну в случае прохождения военной подготовки на основании решения Минобороны и Генштаба ВСУ;
  • военнослужащие могут выезжать за границу для прохождения лечения и реабилитации (раненые участники боевых действий). Их может сопровождать один из членов семьи.

Родителям:

  • мужчины, на содержании которых находятся трое или больше несовершеннолетних детей;
  • отцы-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;
  • опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот;
  • отцы детей до 18 лет с инвалидностью;
  • отцы совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • родители двух детей до 18 лет, сопровождающие беременную жену;
  • мужчины, чьи близкие нуждаются в постоянном уходе (если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы). Для выезда из страны необходимо иметь при себе документы, подтверждающие родство, инвалидность и факт ухода за родственником.

Представителям ряда профессий:

  • работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал (в командировку или на обучение);
  • спортсмены и тренеры (для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах);
  • деятели культуры (с целью проведения благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене);
  • водители-волонтеры, которые занимаются перевозкой грузов для ВСУ;
  • водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
  • члены экипажей кораблей (если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания);
  • научные и научно-педагогические работники. Для выезда понадобятся военно-учетные документы с записью об отсрочке от призыва и документов, подтверждающие цель выезда;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Екатерина Затулко рассказала, можно ли выезжать за границу Украины без паспорта, по свидетельству о рождении, в случае потери документов.

Теги:
#Украина #Мужчины #Военное положение #Выезд за границу