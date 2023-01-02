Виїзд за кордон 2023 року: хто з чоловіків може покинути країну

Яким категоріям чоловіків дозволено виїзд із України

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений. Однак деякі категорії все ж мають на це право. "Телеграф" розповість, кого це стосується, і що знадобиться для виїзду в іншу країну.

Для перетину кордону України чоловікам необхідно мати при собі документи, які б підтверджували, що вони належать до тієї чи іншої категорії, виїзд для якої є відкритим. Відповідно до законодавства, виїхати також можуть і представники певних професій, повідомляє "РБК-Україна".

Кому дозволено виїзд за кордон:

чоловікам до 18 та від 60 років;

громадянам, знятим з військового обліку на рішення ВЛК (непридатність до військової служби);

чоловікам, які проживають на території іншої держави (за наявності відповідних позначок у паспорті)

особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;

чоловікам з інвалідністю (незалежно від групи). Для цього потрібно мати відповідні документи. Варто врахувати, що виправлення від МСЕК уряд скасував.

Військовослужбовцям:

чоловіки можуть залишати країну у разі проходження військової підготовки на підставі рішення Міноборони та Генштабу ЗСУ;

військовослужбовці можуть виїжджати за кордон для проходження лікування та реабілітації (поранені учасники бойових дій). Їх може супроводжувати один із членів сім’ї.

Батькам:

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє чи більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки, які самостійно виховують неповнолітню дитину;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт;

батьки дітей віком до 18 років з інвалідністю;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

батьки двох дітей віком до 18 років, які супроводжують вагітну дружину;

чоловіки, чиї близькі потребують постійного догляду (якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи). Для виїзду з країни необхідно мати при собі документи, що підтверджують спорідненість, інвалідність та факт догляду за родичем.

Представникам низки професій:

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал (у відрядження чи навчання);

спортсмени та тренери (для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах);

діячі культури (з метою проведення благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені);

водії-волонтери, які займаються перевезенням вантажів для ЗСУ;

водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

члени екіпажів кораблів (якщо вони прямують до роботи на морських суднах, судах внутрішнього плавання);

наукові та науково-педагогічні працівники. Для виїзду знадобляться військово-облікові документи із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;

Нагадаємо, юрист Катерина Затулко розповіла, чи можна виїжджати за кордон України без паспорта, за свідоцтвом про народження, у разі втрати документів.