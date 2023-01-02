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Виїзд за кордон 2023 року: хто з чоловіків може покинути країну

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Виїзд чоловіків за кордон Новина оновлена 02 січня 2023, 15:30
Виїзд чоловіків за кордон. Фото DPSUkraine

Яким категоріям чоловіків дозволено виїзд із України

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений. Однак деякі категорії все ж мають на це право. "Телеграф" розповість, кого це стосується, і що знадобиться для виїзду в іншу країну.

Для перетину кордону України чоловікам необхідно мати при собі документи, які б підтверджували, що вони належать до тієї чи іншої категорії, виїзд для якої є відкритим. Відповідно до законодавства, виїхати також можуть і представники певних професій, повідомляє "РБК-Україна".

Кому дозволено виїзд за кордон:

  • чоловікам до 18 та від 60 років;
  • громадянам, знятим з військового обліку на рішення ВЛК (непридатність до військової служби);
  • чоловікам, які проживають на території іншої держави (за наявності відповідних позначок у паспорті)
  • особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;
  • чоловікам з інвалідністю (незалежно від групи). Для цього потрібно мати відповідні документи. Варто врахувати, що виправлення від МСЕК уряд скасував.

Військовослужбовцям:

  • чоловіки можуть залишати країну у разі проходження військової підготовки на підставі рішення Міноборони та Генштабу ЗСУ;
  • військовослужбовці можуть виїжджати за кордон для проходження лікування та реабілітації (поранені учасники бойових дій). Їх може супроводжувати один із членів сім’ї.

Батькам:

  • чоловіки, на утриманні яких перебувають троє чи більше неповнолітніх дітей;
  • батьки-одинаки, які самостійно виховують неповнолітню дитину;
  • опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт;
  • батьки дітей віком до 18 років з інвалідністю;
  • батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • батьки двох дітей віком до 18 років, які супроводжують вагітну дружину;
  • чоловіки, чиї близькі потребують постійного догляду (якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи). Для виїзду з країни необхідно мати при собі документи, що підтверджують спорідненість, інвалідність та факт догляду за родичем.

Представникам низки професій:

  • працівники залізничного транспорту;
  • авіаційний персонал (у відрядження чи навчання);
  • спортсмени та тренери (для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах);
  • діячі культури (з метою проведення благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені);
  • водії-волонтери, які займаються перевезенням вантажів для ЗСУ;
  • водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • члени екіпажів кораблів (якщо вони прямують до роботи на морських суднах, судах внутрішнього плавання);
  • наукові та науково-педагогічні працівники. Для виїзду знадобляться військово-облікові документи із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;

Нагадаємо, юрист Катерина Затулко розповіла, чи можна виїжджати за кордон України без паспорта, за свідоцтвом про народження, у разі втрати документів.

Теги:
#Україна #Чоловіки #Воєнний стан #Виїзд за кордон