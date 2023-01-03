Виїзд за кордон: названо категорію чоловіків, яка може виїхати з України

Чоловікам для виїзду необхідно підготувати низку документів

У зв’язку з воєнним станом та загальною мобілізацією виїзд із країни для чоловіків призовного віку заборонено. Водночас є деякі громадяни, які належать до категорій-виключень і можуть виїхати за кордон. Це стосується й осіб з інвалідністю.

Так, частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено категорії громадян, яким дозволяється виїзд за межі України. Своєю чергою абзацом третім ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено таку категорію, як визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що для чоловіків з інвалідністю немає обмежень щодо кількості перетинів державного кордону. Однак для виїзду з країни їм необхідно мати при собі такі документи :

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

або довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соцдопомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Надія Грищенко розповіла, які документи знадобляться чоловікам для виїзду з України у 2023 році.