Мобилизация женщин в 2023 году: кто должен стать на военный учет и кого будут забирать на службу

Существенных изменений в 2023 не предвидится, поэтому женщины по-прежнему будут служить по собственному желанию, однако на учет некоторые все же должны стать

В Украине службу женщин в армии определяет Закон "О воинских обязанностях и военной службе", в рамках которого военный учет, мобилизация и служба в армии для женщин признаны добровольными.

В Законе отмечено, что некоторые категории среди прекрасной половины человечества в обязательном порядке должны стать на военный учет. Не исключением станет и 2023 год. Речь идет о женщинах, имеющих медицинскую специальность. В то же время, постановка на учет не отменяет того факта, что женщины в Украине служат исключительно по собственному желанию.

Кто из женщин обязан стать на военный учет в 2023 году:

работницы биомедицинской инженерии, биотехнологии, а также биоинженерии;

женщины, работающие в сферах физической терапии, эрготерапии, медицинской и психологической реабилитации, общественного здоровья, физической реабилитации и т.д.

женщины-операторы медицинского оборудования, руководительницы подразделений здравоохранения;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках и медицинах (кроме медицинских сестер);

женщины, являющиеся профессионалами медико-профилактического дела, научные сотрудницы;

профессионалы по токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

женщины, которые являются врачами в области медико-профилактического дела, профмедсестры и акушерки и т.д.

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

стоматологи, фармацевты, сотрудницы технологий медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры, гигиенисты, окулистки;

провизоры и другие.

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