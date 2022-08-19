Мобилизация женщин: украинцам объяснили, когда и как могут наказать "уклонисток"

В переходный период ответственности не предусмотрено, но после него она точно будет

В Украине определенные категории женщин с 1 октября будут обязаны встать на военный учет и защищать государство наравне с мужчинами. Власти даже озвучили предварительный перечень обязанностей, которые лягут на плечи женщин, и предупредили об ответственности за уклонение от визита в военкомат.

Как сообщил народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, женщинам дадут время на то, что стать на военный учет. В переходный период санкции в отношении тех, кто этого не сделал, применяться не будут, а вот в будущем вполне возможна административная ответственность.

По словам адвоката Натальи Фещик, наказание с 1 октября за уклонение от военного учета женщинам также угрожает, как сейчас его применяют в отношении мужчин.

"За это предусматривается административная ответственность — так же как и в случае с мужчинами. Но об этом говорить рано, ведь сейчас - переходный период, он должен продолжаться до середины октября 2022 года. Вероятно, что к тому периоду произойдут еще какие-то законодательные изменения, ведь сейчас мы имеем сверхсложную ситуацию в стране. Поэтому все будет зависеть от того, какие мы нуждаемся в оборонной способности и, в частности, в человеческих ресурсах", — отметила эксперт в комментарии "НВ".

Напомним, что за уклонение женщин от военного учета с 1 октября наказания могут получить их работодатели, ведь ст. 42 "Закона Украины О воинской обязанности и военной службе" возлагает ответственность именно на руководителей предприятий, учреждений и организаций, работницы которых не стали на военный учет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что уже появилось объяснение, в чем будет разница процедуры взятия на военный учет женщин и мужчин. А также чем будут руководствоваться в военкомате прежде всего – фактической профессией женщины или полученным ею образованием.