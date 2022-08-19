Мобілізація жінок: українцям пояснили, коли та як можуть покарати "ухилянток"

У перехідний період відповідальності не передбачено, але після нього вона точно буде

В Україні певні категорії жінок з 1 жовтня будуть зобов'язані стати на військовий облік та захищати державу на рівні з чоловіками. Влада вже навіть озвучила попередній перелік обов'язків, які ляжуть на плечі жінок, та попередила про відповідальність за ухилення від візиту у військкомат.

Як повідомив народний депутат від "Слуги народу", член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, жінкам дадуть певний час на те, що стати на військовий облік. У перехідний період санкції щодо тих, хто цього не зробив, застосовуватися не будуть, а от в майбутньому — цілком можлива адміністративна відповідальність.

За словами адвоката Наталії Фещик, покарання з 1 жовтня за ухилення від військового обліку жінкам також загрожує, як зараз його застосовують стосовно чоловіків.

"За це передбачається адміністративна відповідальність — так само як і у випадку з чоловіками. Але про це говорити зарано, адже зараз — перехідний період, він має тривати до середини жовтня 2022 року. Ймовірно, що до того періоду відбудуться ще якісь законодавчі зміни, адже зараз ми маємо надскладну ситуацію в країні. Тож усе залежатиме від того, які ми матимемо потреби в оборонній здатності та, зокрема, в людських ресурсах", — зазначила експерт у коментарі "НВ".

Нагадаємо, що за ухилення жінок від військового обліку з 1 жовтня покарання можуть отримати їх роботодавці, адже ст. 42 "Закону України Про військовий обов’язок та військову службу" покладає відповідальність саме на керівників підприємств, установ і організацій, працівниці яких не стали на військовий облік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вже з’явилося пояснення, у чому буде відмінність процедури взяття на військовий облік жінок та чоловіків. А також чим керуватимуться у військкоматі насамперед – фактичною професією жінки чи здобутою нею освітою.