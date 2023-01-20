Пригожин присылает в россию пустые гробы "вагнеровцев": о чем рассказали родственники наемников

Родственникам приходят пустые гробы и поддельные свидетельства о смерти завербованных в "Вагнера" родных

Родственникам российских наемников из ЧВК "Вагнера" привозят из Украины пустые гробы. По документам наемники-заключенные мертвы, а по факту живы и находятся в плену.

Об этом телеканалу "Дождь" рассказала одна из россиянок, чей муж воевал в составе "Вагнера" в Украине. Женщина лишь после похорон узнала, что ее муж жив, передает "Медуза".

Россиянка Ангелина (имя изменено) узнала о вербовке своего мужа в тюрьме от родственницы другого осужденного. Женщина уверена, что он пошел туда не по собственной воле, так как хорошо относился к Украине. Осенью 2022 года ее супруг уже находился в Украине и с тех пор связи с ним не было.

В декабре Ангелине позвонили из ЧВК "Вагнер" и сообщили о якобы гибели ее супруга в боях под Бахмутом. Позже ей доставили закрытый цинковый гроб, свидетельство о смерти, медали и грамоты от ЧВК. Также женщину заверили, что открывать гроб необходимости нет, так как там точно тело ее мужа.

"Они нам сказали, что нет нужды вскрывать гроб, потому что перед отправкой [на войну] они берут какие-то ДНК, и когда трупы обнаруживают, они [их] сравнивают. Они нам сказали, что дают стопроцентную гарантию, что это он", — рассказала женщина.

Спустя несколько недель после похорон Ангелине написал неизвестный человек, который сообщил, что ее муж находится в Дебальцево Донецкой области. А еще через несколько дней ей позвонил сотрудник СБУ и заявил, что ее муж в плену с октября. Мужчина и правда получил ранение, о котором сказали "вагнеровцы", но сумел выжить.

Российские журналисты обратились во ФСИН, но там отказались комментировать эту ситуацию, сославшись на конфиденциальность. А в военной комендатуре Ангелине подтвердили информацию о ранении и попадании в плен ее супруга. В СБУ Харьковской области журналистам сказали, что могут предоставить всю информацию, но только после суда.

Впоследствии в российских Telegram-каналах были обнародованы еще несколько похожих историй. Главари наемников пользуются тем, что родственники боятся вскрывать гробы с якобы их родными. Спустя некоторое время родные узнают, что с их завербованными близкими все хорошо, но вопрос кто был в гробах остается открытым.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Сербии осудил вербовку в ЧВК "Вагнер" сербов. Он напомнил, что по законму сербам запрещено участвовать в чужих военных конфликтах.