Бывший командир "Вагнера" сбежал в Норвегию - и теперь рассказывает ужасные вещи о ЧВК

Медведев был командиром казненного Нужина

Андрей Медведев, которого называют бывшим командиром наемников ЧВК "Вагнера" сбежал в Норвегию. Для этого мужчина незаконно пересек границу и попросил у правительства скандинавской страны убежища.

Как пишет агентство Associated Press норвежский директорат по вопросам иммиграции (UDI) подтвердил журналистам вышеуказанные факты, но в электронном письме отметили, что "из соображений безопасности и конфиденциальности UDI не может давать дальнейшие комментарии по этому вопросу".

Сообщается, что дело Медведева было передано норвежской иммиграционной полиции, а сам россиянин сейчас находится в в центре для нарушителей миграционного законодательства в городе Осло.

На прошлой неделе полиция Норвегии сообщила о незаконном въезде мужчины из россии, который тогда был идентифицирован только как "иностранец". Его задержали пограничники. Мужчина вошел в частный дом в приграничной зоне и попросил вызвать полицию.

Как пишет основатель российского правозащитного проекта, которая борется с пытками Gulagu.net Владимир Осечкин бывший командир наемников пересек границу с Норвегией в районе населенного пункта Никель Мурманской области.

"Впервые из рф в Европу за всё время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений по сути террористической организации Wagner, который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста евгения пригожина, причастного к убийствам тысяч украинцев и россиян", — говорит Осечкин.

По словам Осечкина, Медведев являлся свидетелем казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности пригожина, которые поступали в отношении тех, кто отказывался воевать против Украины и проявлял желание покинуть ряды наемников. После ухода Медведева из ЧВК сам пригожин и его служба безопасности пытались его задержать.

Российское издание "Медуза" передает, что Медведев сбежал с боевых позиций вагнеровцев через четыре месяца после подписания контракта. Там он командовал отрядом, в котором служил заключенный Евгений Нужин. Его позже казнили кувалдой на камеру.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского рассказали, сколько зэков потеряли наемники ЧВК "Вагнера" в Украине.