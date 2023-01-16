Колишній командир "Вагнера" втік до Норвегії — і тепер розповідає жахливі речі про ПВК

Медведєв був командиром страченого Нужина

Андрій Медведєв, якого називають колишнім командиром найманців ПВК "Вагнера" втік до Норвегії. Для цього чоловік незаконно перетнув кордон і попросив у уряду скандинавської країни притулку.

Як пише агентство Associated Press, норвезький директорат з питань імміграції (UDI) підтвердив журналістам вищевказані факти, але в електронному листі зазначили, що "з міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може давати подальші коментарі з цього питання".

Повідомляється, що справу Медведєва було передано норвезької імміграційної поліції, а сам росіянин зараз перебуває у центрі для порушників міграційного законодавства у місті Осло.

Минулого тижня поліція Норвегії повідомила про незаконний в’їзд чоловіка з росії, який тоді був ідентифікований лише як "іноземець". Його затримали прикордонники. Чоловік увійшов до приватного будинку у прикордонній зоні та попросив викликати поліцію.

Як пише засновник російського правозахисного проекту, який бореться з тортурами Gulagu.net Володимир Осєчкін колишній командир найманців перетнув кордон із Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області.

"Вперше з росії до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної організації Wagner, який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина, причетного до вбивств тисяч українців та росіян", — говорить Осєчкін.

За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком страт і позасудових розправ з боку служби безпеки пригожину, які надходили стосовно тих, хто відмовлявся воювати проти України та виявляв бажання залишити лави найманців. Після виходу Медведєва з ПВК сам пригожин та його служба безпеки намагалися його затримати.

Російське видання "Медуза" повідомляє, що Медведєв втік з бойових позицій вагнерівців через чотири місяці після підписання контракту. Там він командував загоном, у якому служив ув’язнений Євген Нужин. Його пізніше стратили кувалдою на камеру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського розповіли, скільки зеків втратили найманці ПВК "Вагнера" в Україні.