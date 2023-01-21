Намного больше сотни тысяч: в разведке США подсчитали потери оккупантов в Украине

В американской разведке назвали реальную цифру потерь российской армии в Украине

Российская армия в Украине ежедневно теряет сотни своих солдат, а главарь ЧВК "Вагнера" иногда даже отправляет пустые гробы родным, так как не собирает тела погибших. Американская разведка уверена, что потери россии в Украине достигли 188 тысяч человек.

Об этом пишет The Sun, ссылаясь на слова американского генерала Марка Милли и собственные источники. В это число входят не только убитые, но и раненные оккупанты.

Данные о потерях были озвучены 20 января во время встречи "Рамштайн" в Германии. В конце прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что в россии потери составляют примерно 100 тысяч человек убитыми, ранеными и сбежавшими. Но нынешние данные о потерях оказались намного больше.

Высокопоставленный американский генерал Марк Милли не стал называть точное количество погибших оккупантов. Он лишь отметил, что их число в разы больше 100 тысяч.

"Они понесли огромные потери, включая вооруженные силы и группу наемников "Вагнера". Для сравнения, россияне утверждали, что в 1980-х годах во время советской оккупации Афганистана они потеряли всего 15 000 человек", — сказал Марк Милли.

В то же время журналисты отмечают, что в разведке США им назвали точное количество потерь армии россии. По данным источников, убитыми и раненными россия потеряла 188 тысяч солдат.

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