Почему россияне не считаются с потерями и возможен ли новый ракетный террор Киева, - прогноз полковника

Военный эксперт Влад Волошин рассказал "Телеграфу", откуда возможны новые нападения и какого оружия ждет Украина

Жаркая военная зима в Украине перевалила за половину. Российские оккупанты давят в Донецкой и Луганской областях, копят силы для новых массированных наступлений. В свою очередь, разговоры о необходимости как можно быстрее и мощнее довооружать Украину идут даже на экономическом форуме в Давосе. А впереди – специализированная встреча в рамках формата "Рамштайн", намеченная на 20 января и сулящая ВСУ немало приятного.

О том, чего ожидать на фронтах во второй половине зимы, "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин.

Бои в районе Бахмута и Соледара — Кремль требует побед

"Как мне кажется, в военно-политическом руководстве рф уже осознали, что цели, которые ставились в рамках т. н. "специальной военной операции" (фактически – войны), спустя почти год с начала вторжения абсолютно не достигнуты. Даже минимальные задачи – захват Донецкой и Луганской областей в рамках их админграниц (якобы "освобождение" т. н. "ДНР" и "ЛНР") россияне не выполнили. Отсюда – настолько ожесточенные бои в районе Бахмута и Соледара. К "годовщине" нужен хоть какой-то успех. Даже такой незначительный и такой большой ценой", – поясняет Влад Волошин.

Он напоминает, что примерно с середины лета россияне пятятся назад, а то и панически бегут. Нет ни одного относительно крупного населенного пункта, который они бы заняли в течение полугода. Зато нам удалось деоккупировать фактически всю территорию Харьковщины, правый берег Днепра на Херсонщине, часть Луганщины и Донетчины и так далее.

Небольшие успехи в последнее время оккупанты демонстрируют в районе Бахмута, Соледара, Авдеевки. Неся при этом колоссальные потери.

"Но военно-политическое руководство рф требует побед. Поэтому бросает новые и новые порции "пушечного мяса" на позиции ВСУ. По ходу дела тасуется колода военачальников. И на смену "мяснику" Суровикину, ставшему во главе оккупационной армии в начале октября, в январе пришел начальник Генштаба Герасимов, – отмечает эксперт. – Раскручивается и маятник мобилизации (поговаривают, что "под ружье" собираются поставить еще до полумиллиона человек), активно идут учения, в том числе на территории Республики Беларусь (РБ). Всё это говорит о том, что рф действительно готовит новые массированные наступления.

Полковник предполагает, что в течение двух-трех недель нас ожидает обострение. Скорее всего, на нескольких направлениях.

Где во второй половине зимы будет особенно жарко

У Влада Волошина нет сомнений, что вторая половина зимы будет более "горячей" в военной плане, нежели первая, которая тоже не была спокойной.

"Будут продолжаться ожесточенные бои на Донбассе (Авдеевка, Марьинка, Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово). Всё восточное направление резко "погорячеет". Кроме того, существует большая вероятность, что обострится ситуация на юге. Особенно на Запорожском направлении. Там россияне стянули мощные силы – бронетанковые войска, артиллерийские системы. Войска Южного военного округа рф там находятся давно. И явно готовы наступать на Запорожье и Павлоград. Продолжатся артдуэли между правым (под нашим контролем) и левым (временно оккупированным) берегами Днепра в Херсонской области", – прогнозирует эксперт.

Он уверен, что в обозримом будущем не утихнут ракетные обстрелы со стороны агрессора. Причем как на фронте (включая прифронтовые города), так и в тылу – по системам коммуникаций, электроснабжения.

"Тактика ракетного террора никуда не делась со сменой руководства оккупационной армии. Прогнозирую удары по Киеву. Модернизированные комплексы С-300, С-400 будут бить ракетами класса "земля-земля". Их тяжело сбить нашими системами ПВО", – отмечает полковник.

Неспокойно и на севере. Продолжается сосредоточение войск противника в Беларуси. И те учения, которые там начались с 16 января и будут продолжаться около двух недель, подтверждают, что там создаётся группировка определенных сил и средств с целью держать в напряжении всё северное направление, поясняет Влад Волошин.

Он считает весьма вероятным, что по Украине станут наноситься удары с территории РБ (артсистемы и РСЗО), а также возможны периодические вторжения оттуда диверсионно-разведывательных групп противника, атаки беспилотниками. К концу зимы, уверен полковник, на территории Беларуси сформируется довольно сильная группировка российских войск.

Нам нужны танки, БМП, самолеты, боеприпасы

Где-то до середины марта будет напряженная ситуация: ожесточенные бои, угроза нового массированного вторжения, которое может произойти уже в ближайшее время, предупреждает Влад Волошин.

"Учитывая это, мы видим активизацию во внешнеполитической деятельности. И Украины, и наших партнеров. 20 января намечается первое в этом году заседание так называемого формата "Рамштайн" – широкого круга союзников Украины, которые помогают нам вооружением и боеприпасами. Надеемся, что многие государства не только продолжат соответствующие поставки, но и объявят о новых пакетах помощи, как недавно сделали США и Великобритания. Я довольно осторожно отношусь к обещаниям некоторых государств предоставить нам танки, – признался эксперт. – Но надеюсь, что после 20-го числа появиться конкретика – кто, что, когда и в каком количестве готов предоставить Украине для эффективного отражения российской агрессии и собственно наступательных действий".

Нам, акцентирует Влад Волошин, нужны танки, БМП, новые артсистемы и РСЗО, системы ПВО, самолеты, огромное количество боеприпасов.