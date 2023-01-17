Оккупанты могут снова попытаться окружить Бахмут: свежие карты боев в Украине

Оккупанты ведут планомерные обстрелы вдоль линии фронта

Российские оккупанты ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаясь захватить всю Донецкую область. Враг мог продвинуться в районе Бахмута и усилить давление на окрестности с юга. На Купянском, Лиманском, Новопавловском направлении продолжают проводить атаки, пытаясь улучшить тактическое положение.

Украинские военные продолжают наступательные операции в районе Кременной, сообщается в отчете Института изучения войны. По данным Генштаба ВСУ, атаки врага отбиты в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

На юге оккупанты накапливают силы на восточном берегу Днепра. Враг ведет оборонные действия в Запорожской и Херсонской областях.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

На линии Сватово — Кременная враг продолжает наносить локальные удары, пытаясь восстановить позиции и занять более выгодное положение. Украинские силы продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной, наступая на город с востока. Оккупанты продолжают атаки на северо-запад и запад от Кременной.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области враг мог продвинуться севернее Бахмута. оккупанты утверждают, что заняли жд станцию Соль в районе Соледара, но ранее они уже заявляли про полный контроль над этим местом. Оккупанты могут усилить давление в районе Клищевки на юге от Бахмута, чтобы снова попытаться окружить город. Атаки врага продолжаются и в районе Авдеевки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские оккупанты продолжают накапливать силы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Они обстреливают Херсон и окрестности. Враг также ищет новые маршруты, пытаясь избежать украинского огня — восстановили мост между Геническом и Арабатской стрелкой и строят дорогу по оккупированной территории в Крым и Ростов-на-Дону.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что растут риски для Украины с севера. Российские оккупанты совместно с белорусами начали авиационные учения.