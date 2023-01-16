В Беларуси начаты воздушные учения с россией: что известно и чем это грозит Украине

Риск от соседа с севера не исчезает, ведь россия держит там большой военный контингент

В Белоруси стартовали летно-тактические учения белорусской и российской авиации. Со стороны рф в совместных учениях принимают части воздушно-космических сил. Проходить учения будут на всех аэродромах и полигонах, включая те, с которых поднимаются угрожающие Украине ракетоносцы.

О начале учений сообщает Минобороны Беларуси. Вместе с россиянами они хотят отработать ведение воздушной разведки, патрулирование вдоль границы, поддержку войск с воздуха, высадку десанта, эвакуацию раненых и доставку грузов. Беларусь рассматривается аналитиками как плацдарм для возможного наступления на север Украины. Также с той стороны россия может применить ракеты по городам Украины.

Вероятность наступления с севера снова стала темой для обсуждения из-за учений. Однако аналитики ISW продолжают считать маловероятным такой сценарий. Они ожидают расширения присутствия российского военного контингента к сентябрю, когда россия и Беларусь будут проводить более масштабные совместные учения.

Белорусский оппозиционер считает, что во время учений могут начаться провокации, что может перерасти в попытки наступления на территорию Украины. В МИД рф заявляют, что атака произойдет если Украина применит силу против Беларуси, ее военных или вторгнется в россию.