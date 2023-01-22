Виграємо з Німеччиною або без неї: в Польщі потужно підтримали Україну

Поляки відмовляються бути пасивними спостерігачами за перебігом бойових дій в Україні

Україна обов'язково отримає поставки танків Leopard 2, навіть якщо у Німеччині не погодяться на подібний крок. У випадку непоступливості Берліна Польща планує виступити ініціатором створення меншої коаліції країн, котрі готові надати ЗСУ необхідну техніку.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час інтерв'ю агентству PAP. На його думку, німецькому уряду варто нарешті "відкрити очі", аби діяти згідно зі своїм потенціалом. При цьому політик вважає, що навіть 10% військових ресурсів Німеччини, які були б передані Україні, вже стали величезним прогресом.

Моравецький підкреслює, що зараз і Польща, й безліч інших країн працюють на підсилення української армії, ведучи перемовини по всьому світу й активно підтримуючи санкції проти росії.

"І якраз тоді, коли здається, що справи щодо важкого озброєння для України рухаються у кращому напрямку, втручається Німеччина зі своїм занепокоєнням. Ворог на Сході, а ми витрачаємо час на дискусії, які ні до чого доброго не приводять", — поділився обуренням польський політик.

За його словами, зараз Олаф Шольц має або вдатися до рішучих дій, або ж разом зі своєю країною залишиться на іншому боці історії після закінчення війни.

"Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо: Україна та Європа виграють цю війну з Німеччиною чи без неї. Однак від Німеччини залежить: захочуть вони приєднатися до місії зупинення російського варварства, чи будуть пасивно спостерігати за цим", — заявив він.

Польща ж від ролі "пасивного спостерігача" відмовилася. Про це свідчить не лише риторика Моравецького, а й останні заяви очільника Бюро міжнародної політики при канцелярій президента Польщі Марціна Пшидача. Зокрема, чиновник підтвердив: поляки будуть навчати українських військових працювати із танками Leopard 2 уже зовсім скоро, бо "немає часу чекати". Додамо, що конкретні терміни поки невідомі, але рахунок йде не на місяці, а на дні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки "Леопардів" в перспективі Україна може таки отримати від Німеччини, якщо Шольц дійде згоди з іншими політиками. Загальна кількість "ходових" танків на озброєнні Бундестагу — 212.

Також ми писали, що деякі західні держави працюють над передачею Україні інших танків, окрім Leopard 2.