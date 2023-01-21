Чи отримає Україна американські літаки: у Зеленського назвали три складові питання

Західні літаки дозволять остаточно закрити небо над Україною

Згода Нідерландів на передачу Україні винищувачів F-16 вказує на те, що питання щодо постачання літаків західного зразка розблоковане.

Як повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі єдиного марафону новин, питання про передачу літаків цього типу має три складові.

По-перше, є ініціатива щодо передачі Нідерландами літаків F-16 з метою дати можливість Україні остаточно закрити небо від російських ударів.

Він зазначив, що використання для цих цілей авіації є дуже ефективним, а тому ЗСУ потребують будь-яких сучасних літаків і не лише радянського виробництва.

Другою складовою є реакція США на заяву Нідерландів. Подоляк підкреслив, що у Вашингтоні заявили, що не заперечуватимуть, якщо союзники погодяться передати Україні літаки.

Останньою складовою є логістичні переговори про те, коли буде зроблено передачу та скільки літаків отримає Україна. Однак ця розмова вже відбуватиметься між Києвом та країнами, які погодилися на подібне постачання.

Радник голови ОПУ додав, що не любить прогнозів та оцінок, проте підкреслив, що питання постачання авіації можна вважати розблокованим.

Нагадаємо, раніше колишній командувач військ НАТО в Європі, відставний адмірал ВМС Джеймс Ставрідіс закликав Захід надати Україні F-16, оскільки ці літаки, за його словами, легкі в освоєнні.