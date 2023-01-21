Получит ли Украина американские самолеты: у Зеленского назвали три составляющие вопроса

Западные самолеты позволят окончательно закрыть небо над Украиной

Согласие Нидерландов на передачу Украине истребителей F-16 указывает на то, что вопрос о поставках самолетов западного образца разблокирован.

Как сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире единого марафона новостей, вопрос о передаче самолетов этого типа имеет три составляющие.

Во-первых, есть инициатива о передаче Нидерландами самолетов F-16 с целью дать возможность Украине окончательно закрыть небо от российских ударов.

Он отметил, что использование для этих целей авиации является очень эффективным, а потому ВСУ нуждаются в любых современных самолетах и не только советского производства.

Второй составляющей является реакция США на заявление Нидерландов. Подоляк подчеркнул, что в Вашингтоне заявили, что не будут возражать, если союзники согласятся передать Украине самолеты.

Последней составляющей являются логистические переговоры о том, когда будет произведена передача и сколько самолетов получит Украина. Однако этот разговор уже будет происходить между Киевом и странами, которые согласились на подобную поставку.

Советник главы ОПУ добавил, что не любит прогнозов и оценок, однако подчеркнул, что вопрос поставок авиации можно считать разблокированным.

Напомним, ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС Джеймс Ставридис призвал Запад предоставить Украине F-16, поскольку эти самолеты, по его словам, легки в освоении.