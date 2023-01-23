В одного з топів "Слуги народу" знайшли особняк в елітному районі Києва, куплений під час війни (відео)

Будинок було придбано влітку 2022 року

Заступник керівника фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон придбав дороге житло на Печерську у центрі Києва, але не на пряму, а через посередника. Угода пройшла за заниженою ціною.

Про це стало відомо із нового розслідування "Української правди". Сталося все влітку минулого року. Будинок оформлений на Котеленець Анастасію Миколаївну. Дівчина за 2021 рік придбала 45 земельних ділянок у Чернігівській області, але купівля будинку у районі Ботанічного саду у столиці стала найбільшою.

Загальна площа придбаних у 2021 році ділянок – 80 гектарів. Вони також пов’язані з Халімоном — від імені деяких продавців діяв співзасновник компанії "Агро-Хаус" Андрій Зорін. Халімон раніше був її директором. У операціях Анастасію Котеленець представляла Наталія Ропчан, яка раніше працювала помічницею Халімона у ВР.

Земля на Печерську, в місці, де було придбано особняк, дуже дорога, але в результаті угоди за будинок і земельну ділянку віддали 10 млн 300 тисяч гривень. Аналогічні будинки коштують близько 50–60 мільйонів.

За землю в самому серці Києва віддали лише три мільйони гривень/ Документи "УП"

Котеленець і Халімон від коментарів відмовилися, а колишній власник підтвердив, що будинок продали за заниженою ціною, оскільки покупців не знаходилося і сам будинок знаходився не в кращому стані, проте претензії в документах від покупця не зареєстровані.

Журналісти "УП" тричі приїжджали до особняка та зафіксували там Халімона. Одного разу бачили жінку, схожу на Котеленець.

Халімон біля особняка/Фото "УП"

Нагадаємо, крім поста заступника голови франції "Слуга народу" у парламенті, Халімон також є заступником голови парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики та головою Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу".

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