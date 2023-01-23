У одного из топов "Слуги народа" нашли особняк в элитном районе Киева, купленный во время войны (видео)

Дом был приобретен летом 2022 года

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон приобрел дорогое жилье на Печерске в центре Киева, но не на прямую, а через посредника. Сделка прошла по заниженной цене.

Об этом стало известно из нового расследования "Украинской правды". Произошло все летом прошлого года. Дом оформлен на Котеленец Анастасию Николаевну. Девушка за 2021 год приобрела 45 земельных участков в Черниговской области, но покупка дома в районе Ботанического сада в столице стала самой крупной.

Общая площадь приобретенных в 2021 году участков — 80 гектаров. Они также связаны с Халимоном — от имени некоторых продавцов действовал сооснователь компании "Агро-Хаус" Андрей Зорин. Халимон ранее был ее директором. В сделках Анастасию Котеленец представляла Наталья Ропчан, ранее работавшая помощницей Халимона в ВР.

Земля на Печерске, в месте, где был приобретен особняк весьма дорогая, но в результате сделки за дом и земельный участок отдали 10 млн 300 тысяч гривен. Аналогичные дома стоят около 50-60 миллионов.

За землю в самом сердце Киева отдали всего три миллиона гривен/ Документы "УП"

Котеленец и Халимон от комментариев отказались, а бывший владелец подтвердил, что дом продали по заниженной цене, поскольку покупателей не находилось и само здание находилось не в лучшем состоянии, однако претензии в документах покупки от покупателя не зарегистрированы.

Журналисты "УП" трижды приезжали к особняку и зафиксировали там Халимона. Один раз видели женщину, похожую на Котеленец.

Халимон возле особняка / Фото "УП"

Напомним, кроме поста замглавы франции "Слуга народа" в парламенте, Халимон также является зам главы парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики и главой Черниговской областной организации партии "Слуга народа".

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