Повноцінний наступ росії з Білорусі можливий: військовий експерт назвав умову

Поки що у росії в РБ понад 12 тисяч військових

росія може піти у відволікаючий наступ з території Білорусі, проте якщо він якимось чином стане успішним, то на цей напрямок можуть перекинути серйозні сили.

Таку думку в інтерв’ю "РБК-Україна" висловив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Він пояснив, що зараз росія використовує Білорусь як тренувальну базу для підготовки своїх військових для війни в Україні під прикриттям "спільних навчань", — заодно таким чином проводять стратегічну операцію із залякування українців.

Загалом в Білорусі зараз близько 12,5 тисяч російських військових, причому серед них не лише сухопутні війська, а й Повітряно-космічні сили, і сили ППО, тоді як для проведення наступальних дій із серйозними завданнями потрібно понад 25 тисяч бійців одних тільки сухопутних сил, каже Машовець.

На його думку, наступ з Білорусі можливий, але якщо він буде проведений, то матиме допоміжне значення, йтиме паралельно з основним наступом на іншому напрямку.

"Але він [наступ з РБ] потім може стати основним, якщо їм раптом вдасться цими силами з території Білорусі досягти якихось глибоких завдань і цілей. Тоді вони можуть перенести головні зусилля в цю операційну зону. Але для цього буде потрібен час і перегрупування", — наголосив Машовець.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що ворог може піти у наступ з будь-якого напрямку.