Білорусь знову продовжила навчання з росією: до якого числа цього разу

19 січня навчання було розпочато на ще одному полігоні — "Ружани"

Льотно-тактичні навчання білоруської та російської авіації, які розпочалися 16 січня, будуть продовжені як мінімум до кінця цього місяця.

Як повідомляється в Telegram-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн", про продовження навчання збройних сил Білорусі та росії говорить графік їх проведення навчань на білоруських полігонах.

Зазначається, що 20 і 21 січня стануть вихідними днями для кількох полігонів, але інші, де сконцентрували збройні сили росії, працюватимуть без перерви. Йдеться про такі полігони як "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Леснівський".

Продовження навчань зараз виглядає так:

Скріншот посту Беларускі Гаюн

Також повідомляється, що 19 січня навчання було розпочато на ще одному полігоні — 210-й авіаційний полігон ВПС та військ ППО (полігон "Ружани"). У моніторинговій групі підкреслили, що навчання на білоруських полігонах, безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загалом кількість продовжень становила 39 тижнів.

Фото — Білоруський Гаюн

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов оцінив ймовірність вторгнення в Україну з Білорусі.