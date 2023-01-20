Беларусь опять продлила учения с россией: до какого числа в этот раз

19 января учения были начаты на еще одном полигоне — "Ружаны"

Летно-тактические учения белорусской и российской авиации, которые начались 16 января, будут продлены как минимум до конца текущего месяца.

Как сообщается в Telegram-канале мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", о продлении учения вооруженных сил Беларуси и россии говорит график их проведения учений на беларусских полигонах.

Отмечается, что 20 и 21 января станут выходными днями для нескольких полигонов, но другие, где были сконцентрированы вооруженны силы рф, будут работать без перерыва. Речь идет о таких полигонах как "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

Продление учений сейчас выглядит следующим образом:

Скриншот поста Беларускі Гаюн

Также сообщается, что 19 января учения были начаты на еще одном полигоне — 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны"). В мониторинговой группе подчеркнули, что учения на беларусских полигонах, непрерывно идут с 29 апреля 2022. В целом число продлений составило 39 недель.

Фото - Беларускі Гаюн

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов оценил вероятность вторжения в Украину из Беларуси.

Добавим, что месяцем ранее аналитики Института изучения войны считали, что лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину. А на днях в разговоре с лавровым он заявил, что Украина его "поражает и приятно удивляет", так как не совершает провокаций против Беларуси. Вопрос только в том, насколько искренним является картофельный дуче.