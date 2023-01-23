Діти путіна не вмирають: Зеленський про ціну війни для Росії і напрям можливого удару ворога

Кремлівський диктатор намагається заплатити за розв’язану ним війну життям інших людей

На відміну від білоруського диктатора лукашенка, який був нібито в курсі, звідки Україна готувала удар по сусідній країні, президент Володимир Зеленський не бажає ставати мемом, тому чесно сказав, що не знає, звідки може вдарити росія.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ARD.

"Наступ може бути з будь-якого боку. Наступ може бути на півдні чи сході. Він (путін — Ред.) ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", — зазначив український лідер.

Зеленський додав, що путін постійно ставить цілі, які його окупанти не можуть виконати та гинуть сотнями, але диктатор продовжує ставити цілі. Також він продовжує відправляти на вірну смерть величезну кількість військових.

При цьому його власні діти та онуки не воюють, не вмирають і не страждають. Їх немає ні на окупованих територіях України, ні в захопленому Криму, ні, мабуть, у росії.

"Його діти не воюють, його діти не вмирають, його діти не страждають. А де його діти та онуки? Може вони на Донбасі? Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Або вони на окупованих територіях стоять на правоохоронці? ? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами. І після війни, і далі. Ці люди житимуть. Ціна цієї війни — це чужі жертви, не путіна", — додав президент України.

Раніше в американському Інституті вивчення війни повідомили, що москва та мінськ можуть планувати новий наступ на Україну з території РБ, хоч і не обов’язково і не найближчими тижнями. На початку 2023 року наступ малоймовірний. Найімовірнішим аналітики назвали напад окупантів наприкінці цього року.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку генерал-майора запасу Служби безпеки України Віктора Ягуна, у найближчий місяць-два напад з боку білорусі виглядає малоймовірним.