Дети путина не умирают: Зеленский о цене войны для рф и направлении возможного удара врага

Кремлевский диктатор пытается заплатить за развязанную им войну жизнями других людей

В отличие от белорусского диктатора лукашенко, который был якобы в курсе, откуда Украина готовила удар по соседней стране, президент Владимир Зеленский не желает становиться мемом, поэтому честно сказал, что не знает, откуда может ударить рф.

В этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или востоке. Он (путин — Ред.) же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что путин постоянно ставит цели, которые его оккупанты не могут выполнить и гибнут сотнями, но диктатор продолжает ставить цели. Также он продолжает отправлять на верную смерть огромное количество военных.

При этом его собственные дети и внуки не воюют, не умирают и не страдают. Их нет ни на оккупированных территориях Украины, ни в захваченном Крыму, ни, вероятно, в России.

"Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют? Или они на оккупированных территориях стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны — это чужие жертвы, не путина", — добавил президент Украины.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что Москва и Минск могут планировать новое наступление на Украину с территории РБ, хоть и не обязательно и не в ближайшие недели. В начале 2023 года наступление маловероятно. Более вероятным аналитики назвали нападение оккупантов в конце этого года.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению генерал-майора запаса Службы безопасности Украины Виктора Ягуна, в ближайшие месяц-два нападение со стороны беларуси выглядит маловероятным.