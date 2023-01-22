"Все будет справедливо": Зеленский анонсировал "мощные шаги" по громким скандалам в министерствах и ведомствах

Президент пообещал, что украинцы вскоре получат ответы на волнующие вопросы

Увольнение заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, которого уличили на получении огромной взятки, является сигналом для тех, кто своими действиями "нарушает принципы справедливости", а государство вскоре предпримет больше "мощных шагов" для решения наболевших вопросов в украинском обществе.

Как рассказал во время своего традиционного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский, у правоохранителей есть все возможности, чтобы расследовать это дело и довести его до суда.

Глава государства отметил, что сейчас его основное внимание сконцентрировано на вопросах обороны, войны и внешней политики, однако он также видит о чем говорят в обществе.

"И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо", — сказал он.

Зеленский намекнул, что это будет касаться вопросов энергетики, отношения между центральной властью и регионами, закупок для военных и других вещей.

"Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги", — добавил он.

Кроме того, президент добавил, что спецслужбы продвинулись в вопросах людей, которые заслуживают "как минимум на введение санкций" за свою деятельность против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во власти вскоре могут пройти изменения. В отставку могут отправить министра энергетики Германа Галущенко, заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко, который отвечает за региональную политику, и ряд других лиц.