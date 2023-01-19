Одного из министров отправляют в отставку. Будущее двух замов Ермака под вопросом — источники

Источники "Телеграфа" анонсировали сразу четыре важных изменения во власти

Министр энергетики Герман Галущенко скоро потеряет свой пост. Также с высокой долей вероятностью увольнение ожидает заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который на Банковой отвечает за региональную политику и курирует проект "Большое строительство".

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на свои источники во властных коридорах. По словам собеседников, в четверг вечером ожидается совещание по кадровым вопросам с участием президента Владимира Зеленского.

Не исключено, что "на выход" попросят еще одного зама Ермака — куратора силового блока Олега Татарова, к которому есть вопросы не только в Украине из-за коррупционного дела "Укрбуда" и жилья для Нацгвардии, но и в США — за его ложные высказывания по Революции. Достоинства, тесные связи с подсанкционным Андреем Портновым, антизападную риторику и атаки на антикоррупционную инфраструктуру.

Если Тимошенко доселе являлся условным противовесом Ермаку, то Татаров был замом по вопросам формирования государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитического обеспечения работы ОПУ и сам должен был противодействовать коррупции.

"Увольнение министра Галущенко — вопрос практически решенный", — говорят собеседники. К работе его ведомства возникает очень много вопросов. Еще одним кандидатом на увольнение является министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Некоторые перестановки назревали давно, и вопрос может решиться уже в ближайшие дни, — говорит собеседник издания. — Но если по увольнению Галущенко Рада может проголосовать положительно, то относительно судьбы Шкарлета такой уверенности нет, ведь его пока не кем заменить".

Напомним, за каждым из кандидатов на увольнение тянется шлейф скандалов.

Тимошенко уже во время большой войны обвиняли в любви к показной роскоши, чиновник был несколько раз замечен за рулем незадекларированного Porsche Taycan 2021 года выпуска и к тому же у него оказался большой загородный дом, который, правда, официально находится в аренде.

Слухи о возможной отставке в команде Тимошенко комментируют лаконично: "Все в штатном режиме".

Татарова подозревали в причастности к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Никитася.

Главу Минэнерго Галущенко опальный нардеп Гео Лерос называл коррупционером, который нанес государству ущерб в 2,4 млрд грн. Также говорили о связях Галущенко с российским агентом Андреем Деркачем, лишенным украинского гражданства и мандата Верховной Рады по подозрению государственной измене.

Федеральный суд США обвинил Деркача в ряде финансовых преступлений. Еще один скандал, в котором фигурировал Галущенко, связан с якобы неправомерно начисленными ему и еще одному вице-президенту "Энергоатома" Хартмуту Якобу квартальных премий.

Назначение министра образования Шкарлета в Раде тоже сопровождалось скандалами — во многих его научных работах был замечен плагиат, также были вопросы к его связям с Партией регионов. Во времена руководства МОН с участием Шкарлета тоже было несколько скандалов. Министерство планировало реорганизовать директораты, созданные с помощью Евросоюза. Украина получила предупреждение от ЕС о возможном сворачивании финансирования реформы образования со стороны Союза. После этого Шкарлет вынужден был объяснять свою позицию после ЕС и уверять о неизменности курса реформ.