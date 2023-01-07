Тарелка с золотом за сотни евро: зама Ермака опять уличили в любви к красивой жизни

В сети заметили интересные тарелки на рождественском столе представителя ОП

Жена заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, который недавно отметился скандалом с Porsche Taycan, на своей странице в соцсети показала, как ее семья отмечает большой праздник Рождества. На фотографии, которую в пятницу, 6 декабря, обнародовала Алена Тимошенко, украинская семья отмечает Сочельник: на кадрах улыбающийся политик, любящая жена, маленький сын, а на столе уже привычны для всех рождественский венок, вино, компот, кутья и вареники.

"Особый вечер — сочельник. Сегодня как никогда ценно быть с семьей и если бы была такая суперсила, которая позволила бы в этот Сочельник соединить все семьи вместе. Безграничная благодарность нашим воинам на фронте за эту возможность быть сегодня дома", – написала она.

Все бы ничего, но в сети заметили интересную особенность – рождественские вкусности находятся в довольно интересных тарелках, похожих на крайне недешевые изделия: одна – итальянский фарфор (золото, ручная работа), другая – handmade от украинского бренда Gunia Project. Об этом написал Telegram-канал Harley Quinn, регулярно следящий за жизнью топ-политиков.

Стоимость одной из этих тарелок на сайте продаж Artemest составляет 530 долларов США.

Что касается другого прибора замеченного на столе у заместителя руководителя ОП Тимошенко, то он несколько дешевле. Цена на эту тарелку в продаже составляет 1800 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время исторической поездки в Вашингтон, где президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом, он надел темно-зеленый свитшот с украинским гербом на груди всего за 25 долларов.