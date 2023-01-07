Тарілка із золотом за сотні євро: зама Єрмака знову викрили у любові до красивого життя

У мережі помітили цікаві тарілки на різдвяному столі представника ОП

Дружина заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, який нещодавно відзначився скандалом з Porsche Taycan, на своїй сторінці у соцмережі показала, як її родина святкує велике свято Різдва. На фотографії, яку у п'ятницю, 6 грудня, оприлюднила Альона Тимошенко, українська родина відзначає Святвечір: на кадрах усміхнений політик, любляча дружина, маленький син, а на столі вже звичні для всіх різдвяний віночок, вино, узвар, кутя і вареники.

"Особливий вечір — святвечір. Сьогодні як ніколи цінно бути з сім’єю і якби ж була така суперсила, яка б дала змогу в цей Святвечір поєднати всі сім’ї разом. Безмежна подяка нашим воїнам на фронті за цю можливість бути сьогодні вдома", — написала вона.

Все б нічого, але у мережі помітили цікаву особливість — різдвяні смаколики знаходяться у досить цікавих тарілках, які схожі на вкрай недешеві вироби: одна — італійська порцеляна (золото, ручна робота), інша — handmade від українського бренду Gunia Project. Про це написав Telegram-канал Harley Quinn, який регулярно стежить за життям топполітиків.

Вартість однієї з цих тарілок на сайті продаж Artеmest складає 530 доларів США.

Що стосується іншого приладу поміченого на столі у заступника керівника ОП Тимошенка, то він є трохи дешевшим. Ціна на цю тарілку у продажу становить 1800 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час історичної поїздки до Вашингтону, де президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом, він одягнув темно-зелений світшот з українським гербом на грудях всього за 25 доларів.