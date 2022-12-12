Новий Porsche заступника Єрмака: гучна історія отримала продовження

Після скандалу з Porsche Taycan за кермом якого було помічено заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку.

Так, згідно з заявою голови НАЗК Олександра Новікова, яку він озвучив в інтерв’ю виданню "Цензор", співробітники агентства розпочали перевірку після появи у ЗМІ публікацій про те, що Тимошенко було помічено за кермом автомобіля Porsche Taycan вартістю 100 тисяч доларів.

"НАЗК проводить перевірку щодо відповідної інформації у ЗМІ. Якщо ми хочемо отримати мільярди доларів на відновлення України та на військову допомогу, яка гарантує нашу перемогу у цій війні, ми повинні гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади… Партнерам потрібно пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається. Тому потрібна подача декларацій, подання звітів політичних партій, щоб бачити, що ніхто не наживається на людському горі", — сказав Новіков.

Нагадаємо, що журналісти змогли з’ясувати кілька цікавих моментів щодо вельми розкішного життя Кирила Тимошенко. Як виявилося, чиновник був кілька разів помічений за кермом Porshe 2021 випуску і до того ж у нього виявився великий заміський будинок, який, щоправда, офіційно знаходиться в оренді. За словами заступника керівника ОП, цей транспортний засіб він брав у бізнесмена Веміра Давітяна і їздив на ньому всього три або чотири рази. При цьому, за інформацією ЗМІ, камери спостереження фіксували Тимошенко за кермом машини не менше десяти разів. Сам же Девятін заявив, що давав автомобіль на проведення тест-драйву, адже саме йому машина не підійшла.

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