Новый Porsche зама Ермака: громкая история получила продолжение

После скандала с Porsche Taycan за рулём которого был замечен заместитель руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку.

Так, согласно заявлению главы НАПК Александра Новикова, которое он озвучил в интервью изданию "Цензор", сотрудники агентства начали проверку после появления в СМИ публикаций о том Тимошенко был замечен за рулем автомобиля Porsche Taycan стоимостью 100 тысяч долларов.

"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ. Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, гарантирующую нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти… Партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь оказывается. Потому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе", — сказал Новиков.

Напомним, что журналисты смогли выяснить несколько интересных моментов насчет весьма роскошной жизни Кирилла Тимошенко. Как оказалось, чиновник был несколько раз замечен за рулем Porshe 2021 года выпуска и к тому же у него обнаружился большой загородный дом, который, правда, официально находится в аренде. По словам замруководителя ОП, данное транспортное средство он брал у бизнесмена Вемира Давитяна и ездил на нём всего три или четыре раза. При этом по информации СМИ, камеры наблюдения фиксировали Тимошенко за рулем машины не менее десяти раз. Сам же Девятин заявил, что давал автомобиль на проведение "тест-драйва", ведь именно ему машина не подошла.

Напомним, ранее мы писали о том, что ООН угодила в скандал из-за финансирования международного мероприятия в Беларуси.

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