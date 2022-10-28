Зама Ермака уличили в езде на внедорожнике из гумпомощи: как он это объяснил

Журналисты заметили тенденцию пользования политиком одним и тем же авто

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, часто информирующий украинцев о ракетных обстрелах и возобновлении энергосети, неоднократно был замечен в использовании служебного автомобиля, который американская компания General Motors передала в качестве гуманитарной помощи и для эвакуации людей из мест боевых действий. Сам политик объяснил это.

Это выяснили журналисты украинского издания Bihus.Info, также поделившиеся примерами фотографий, где зафиксировано пользование заместителем Ермака этим автомобилем. Сами фотографии были взяты из коротких видео, которые Тимошенко выкладывает на своей странице в Фейсбук в качестве отчета о поездках в разные регионы Украины, где общается с местными и властями.

Внедорожник на фото

Везде новый внедорожник Chevrolet Tahoe тот же. Еще с весны он начал появляться в сюжетах Тимошенко. Следует отметить, что именно в этот период американская компания General Motors ответила на призыв украинского руководства и передала Украине 50 таких Chevrolet Tahoe с целью использовать их для гуманитарных целей, чтобы вывозить людей из зоны боевых действий. Автомобили были переданы именно Министерству инфраструктуры Украины.

"Это был очень полезный опыт — быть частью команды General Motors, которая бросилась в бой, преодолевала препятствия и двигалась, чтобы доставить эти необходимые автомобили правительству Украины для гуманитарной работы", — рассказал тогда передачу автомобилей спикер General Motors Джордж Свигос.

Комментарий Джорджа Свигоса

После этого эти 50 автомобилей были распределены между разными учреждениями и минимум один из них был отдан в пользование Государственного управления делами, которым занимается Офис Президента. Поэтому автомобиль гуманитарной помощи теперь используется как служебный автомобиль Кирилла Тимошенко.

"Смотрите, я действительно езжу на Шевроле Тахо, это автомобиль Государственного управления делами, это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Это на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис Президента", – объяснил эту ситуацию Кирилл Тимошенко в разговоре с журналистами Bihus.Info.

Он также отметил, что на этом внедорожнике уже наездили около 40 тысяч километров. Тимошенко ездит вместе с сотрудниками Офиса, регионального департамента, потому что старается как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать происходящее.

К тому же он подчеркнул, что этот автомобиль небронированный, а значит для фронта такой автомобиль не подойдет. Существенного дефицита транспортных средств у военных Тимошенко, по его же словам, не видит.

Расследование журналистов

Как сообщал "Телеграф" ранее, Кирилл Тимошенко рассказал, что украинцам следует готовиться к трудным временам в ближайшем будущем из-за обстрелов россиян и отключения электроэнергии.